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        Çaldığı traktörle yakalanan şüpheli tutuklandı

        Aydın'dan çalıp çekiciye yüklediği traktörle Kırıkkale'de yakalanan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:46
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        Çaldığı traktörle yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Aydın'dan çalıp çekiciye yüklediği traktörle Kırıkkale'de yakalanan zanlı, tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında, üzerinde traktör bulunan çekiciyi durdurdu.

        Ekipler, plakası olmayan traktörün motor ve şase numarasından sahibine ulaştı.

        Araç sahibi, çalınmadığını belirttiği traktörünün, jandarmanın ısrarı üzerine bıraktığı yerde bulamadığını söyledi.

        Gözaltına alınan çekicideki U.A, traktörü Aydın'dan çaldığını itiraf etti.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

        Traktör, Kırıkkale'ye çağrılan sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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