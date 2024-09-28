Çaldığı traktörle yakalanan şüpheli tutuklandı

Ekipler, plakası olmayan traktörün motor ve şase numarasından sahibine ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında, üzerinde traktör bulunan çekiciyi durdurdu.

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