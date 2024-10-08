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        Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 20:40 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:46
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        Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Mehtap Ö. (34) idaresindeki 34 KSB 072 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında, Ömer B. (67) yönetimindeki 71 ES 250 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla kaldırıldıkları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

        Durumu ağır olan Ömer B, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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