Bahşılı Kaymakamı Bozkır, kabak çekirdeği hasadına katıldı

Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Karaahmetli köyünde kabak çekirdeği hasadına katıldı.

Hasan Tarık Bozkoyun'a ait 300 dönümlük tarlada düzenlenen hasada katılan Bozkır, çiftçiden bilgi aldı.

Üreticiyi tebrik ederek hayırlı hasatlar dileyen Bozkır, daha sonra Mehmet Bozkurt'a ait lavanta tarlasına geçti.

Bozkır, son olarak köy muhtarlığını ziyaret ederek, muhtar Mehmet Sarıtaş'tan bilgi aldı, köylü kadınlarla sohbet etti.

Kaymakam Bozkır'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Şenses ile Güner Taş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı da eşlik etti.