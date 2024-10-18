Karakeçili Kaymakamı Ergin, Akkoşan ve Sulubük köylerini ziyaret etti

Kaymakam Ergin, köylerin sorunlarını çözüme kavuşturarak rahat bir yaşam sürdürülebilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Burada ev ziyaretlerinde de bulunan Ergin, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ardandan Sulubük köyünü ziyaret eden Ergin, muhtar Oktay Demir'den köyle ilgili bilgi aldı.

Akkoşan köyü muhtarı Mehmet Demirel tarafından karşılanan Ergin, yapımı devam eden kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Akkoşan ve Sulubü köylerini ziyaret ederek muhtarlardan bilgi aldı.

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