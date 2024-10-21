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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:40
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda şüpheliler H.Y, E.Y, F.Ç. ve A.K'nin araçlarında arama yapan ekipler, 375 sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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