Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda şüpheliler H.Y, E.Y, F.Ç. ve A.K'nin araçlarında arama yapan ekipler, 375 sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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