Kırıkkale'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Kırıkkale'de 3 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de 3 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Gürler Mahallesi 633. Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katındaki Mustafa B'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulanan S.B. ile 3. kattaki dairesinde yaşayan T.D. dumandan etkilendi.
Ekiplerce evden çıkarılan 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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