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        Kırıkkale'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Kırıkkale'de 3 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 19:20 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:20
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        Kırıkkale'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Kırıkkale'de 3 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Gürler Mahallesi 633. Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katındaki Mustafa B'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulanan S.B. ile 3. kattaki dairesinde yaşayan T.D. dumandan etkilendi.

        Ekiplerce evden çıkarılan 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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