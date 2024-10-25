Bahşılı'da çiftçilere eğitim verildi

Eğitimlere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı da katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince verilen eğitimde, çiftçiler yeni üretim modeli ve yeni tarımsal desteklemeler konularında bilgilendirildi.

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