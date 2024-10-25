Bahşılı'da çiftçilere eğitim verildi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Küreboğazı, Büyük Sarıkaya ve Küçük Sarıkaya köylerinde çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Küreboğazı, Büyük Sarıkaya ve Küçük Sarıkaya köylerinde çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince verilen eğitimde, çiftçiler yeni üretim modeli ve yeni tarımsal desteklemeler konularında bilgilendirildi.
Eğitimlere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı da katıldı.
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