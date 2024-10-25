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        Kırıkkale'de kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de motosikletin kamyona çarpması sonucu yaralanan biri ağır 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 23:30 Güncelleme: 25.10.2024 - 23:43
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        Kırıkkale'de kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de motosikletin kamyona çarpması sonucu yaralanan biri ağır 2 kişi tedavi altına alındı.

        Orçun Ş. (17) idaresindeki 71 ADJ 449 plakalı motosiklet, Rauf Denktaş Bulvarı'nda Ceyhun K'nin kullandığı 34 SU 0621 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücü ile aynı araçtaki Hasan Ö. (17) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Orçun Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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