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        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:02 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:02
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        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Önal, mesajında, Cumhuriyet'in ışığında, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe güvenle baktıklarının belirtti.

        Bu yıl Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının başlangıcını büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacaklarını aktaran Önal, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet'imiz kararlılık ve azimle 101 yılını geride bıraktı. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak şimdi geleceği daha güvenle bakıyoruz. Bir Cumhuriyet şehri olan Kırıkkale'mizde belediye olarak insana dokunan, şeffaf belediyecilik anlayışımızla her alanda şehrimizin güzel insanlarına hizmet etmek, hedefimizden sapmadan ilerlemek en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

        Önal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların ve yaralıların acısını yüreklerinde hissettiklerini belirterek, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının konser bölümünü ileri bir tarihe ertelediklerini kaydetti.

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