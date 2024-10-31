Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu çerçevede örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen H.S.M'yi kent merkezinde yakaladı.

Evindeki aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüpheli, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.