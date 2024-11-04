Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Kazada sürücü Bekir E. ile Emir Demirtaş da yaralanmıştı.

Bekir E. idaresindeki 18 AAT 810 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Kırıkkale Kavşağı'nda Fatih Demirtaş'ın kullandığı 06 DM 9170 plaka otomobille çarpışmış, kazada sürücü Fatih Demirtaş, eşi Ayşe Demirtaş ve oğlu Duhan Emin Demirtaş ile kayınvalidesi Leyla Atak hayatını kaybetmişti.

Köy meydanında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Fatih, Ayşe ve Duhan Emin Demirtaş ile Leyla Atak'ın naaşları köy mezarlığında defnedildi.

Ankara-Çankırı kara yolunda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatih Demirtaş, eşi Ayşe Demirtaş, oğlu Duhan Emin Demirtaş ve kayınvalidesi Leyla Atak'ın cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Delice ilçesine bağlı Arbişli köyüne getirildi.

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