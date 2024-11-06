Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Narkotik köpeği "Evin"in de katıldığı aramada, 646 sentetik hap ve 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.

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