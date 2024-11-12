Yahşihan'da kadınlara normal doğum teşvik edildi

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, amaçlarının halkı bilgilendirerek normal doğumun faydalarını anlatmak ve sezaryen oranlarını düşürmek olduğunu belirtti.

Etkinlikte, sağlık personelleri tarafından vatandaşların sağlıklı bir doğum süreci hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla sunum yapıldı, eğitim broşürleri dağıtıldı.

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