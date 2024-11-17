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        Kırıkkale'de trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 21:05 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:13
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        Kırıkkale'de trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        A.Ö. (45) idaresindeki 34 COR 686 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Çelebi Kavşağı'nda, B.Ş'nin kullandığı 06 BHV 453 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 8 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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