Kırıkkale'de trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
A.Ö. (45) idaresindeki 34 COR 686 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Çelebi Kavşağı'nda, B.Ş'nin kullandığı 06 BHV 453 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
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