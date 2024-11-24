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        Kırıkkale'de devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de pikabın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:21 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:42
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        Kırıkkale'de devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de pikabın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Önder İ'nin kullandığı İl Özel idaresine ait 71 ET 284 plakalı pikap, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 22. kilometresinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Ali İ. ve Yunus D. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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