Kırıkkale'de tabancayla vurulan kişi öldü

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Ç, iddiaya göre husumetli olduğu öğrenilen ve Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta motosikletiyle seyir halinde bulunan Mehmet T'ye (51) tabancayla ateş etti.

Kırıkkale'de husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi, olaya karışan baba ve oğlu gözaltına alındı.

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