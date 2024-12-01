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        Kırıkkale'de tabancayla vurulan kişi öldü

        Kırıkkale'de husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi, olaya karışan baba ve oğlu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:39
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        Kırıkkale'de tabancayla vurulan kişi öldü
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        Kırıkkale'de husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi, olaya karışan baba ve oğlu gözaltına alındı.

        Mehmet Ç, iddiaya göre husumetli olduğu öğrenilen ve Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta motosikletiyle seyir halinde bulunan Mehmet T'ye (51) tabancayla ateş etti.

        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde tabancayla vurulan Mehmet T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yerinde sinir krizi geçiren Mehmet T'nin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

        Otomobiliyle kaçan şüpheli Mehmet Ç, ve babası Bekir Ç. polis ekiplerince Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gözaltına alındı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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