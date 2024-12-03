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        Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli ile babası tutuklandı

        Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ile babası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:32 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:32
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        Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli ile babası tutuklandı
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        Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ile babası tutuklandı.

        Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta Mehmet T'ye (51) tabancayla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta önceki gün, Mehmet Ç, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mehmet T'ye önceki gün motosikletiyle seyir halindeyken tabancayla ateş etmişti. Mehmet T. olay yerinde yaşamını yitirmişti.

        Olayın ardından kaçan Mehmet Ç. ile babası Bekir Ç, polis ekiplerince Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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