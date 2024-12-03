Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli ile babası tutuklandı

Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta Mehmet T'ye (51) tabancayla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ile babası tutuklandı.

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