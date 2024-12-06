Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda şüpheli M.C.Ç'nin üzerinde 121,58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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