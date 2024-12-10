Kırıkkale'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarı içerisinde park halindeki 71 ADJ 738 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.