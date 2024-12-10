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        Kırıkkale'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 00:47 Güncelleme: 10.12.2024 - 00:53
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        Kırıkkale'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarı içerisinde park halindeki 71 ADJ 738 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.

        Patlamada zarar gören otomobildeki G.A, T.T. ve K.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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