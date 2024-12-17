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        Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:57
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        Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

        S.E. idaresindeki Kırıkkale Belediyesine ait 71 ACK 342 plakalı halk otobüsü, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda Ç.G'nin kullandığı 06 BE 6011 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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