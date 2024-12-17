Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
S.E. idaresindeki Kırıkkale Belediyesine ait 71 ACK 342 plakalı halk otobüsü, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda Ç.G'nin kullandığı 06 BE 6011 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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