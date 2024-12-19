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        Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 09:18 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:18
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        Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Merkeze bağlı Ahılı köyü Ömerli mevkiinde bir bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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