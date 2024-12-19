Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Merkeze bağlı Ahılı köyü Ömerli mevkiinde bir bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
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