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        Bahşılı'da "Okullar Sporla Daha Güzel" projesi başladı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Okullar Sporla Daha Güzel" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:22 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:24
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        Bahşılı'da "Okullar Sporla Daha Güzel" projesi başladı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Okullar Sporla Daha Güzel" projesi hayata geçirildi.

        Projeyle ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Latif Baran, öğrencilerin spor aktivitelerine erişiminin sağlanması, erken yaşlarda sporun çeşitli dallarıyla tanıştırılması, yeteneklerinin fark edilmesi, geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve devamlılığının sağlanması amacıyla projenin başlatıldığını söyledi.

        Bu kapsamda TOKİ Camisi'nin alt katındaki salonun spor salonu olarak kullanılması için İlçe Müftülüğü ile anlaştıklarını aktaran Baran, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce spor malzemeleri temin edilerek mekanın spor salonu haline getirildiğini dile getirdi.

        Salonda okul çıkışlarında haftanın 5 günü judo ve cimnastik kursları olacağını ifade eden Baran, katkılarından dolayı İlçe Müftülüğü ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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