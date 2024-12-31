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        Kırıkkale Valisi Makas'tan yeni yıl mesajı

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 10:27 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:27
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        Kırıkkale Valisi Makas'tan yeni yıl mesajı
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        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Makas, mesajında, her yeni yılın beraberinde umutlarla ve yeni başlangıçlarla geldiğini belirtti.

        Sevinçleri ve hüzünleriyle 2024 yılını geride bırakırken, beklentiler ve umutlarla dolu yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Makas, şunları kaydetti:

        "2025 yılının Kırıkkale'mize, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini, yeryüzünde barışa, dostluğa ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Yeni yılda umutlarımızı tazeleyerek hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışmalıyız. Umutlarımız, beklentilerimiz ve ulaşmak için çaba gösterdiğimiz hedeflerimiz, gelecekle aramızdaki en güçlü bağdır. Geçmişten günümüze kadar tüm sorunlarını inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimiz, bundan sonra da tarihsel ve kültürel birikimine sahip çıkarak tüm gücü ve güveniyle ama en önemlisi birlik ve beraberliğiyle çağdaş bir ülke olmanın gereklerini ödünsüzce yerine getirerek mutlu yarınlara ulaşacaktır."

        Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyalarının tamamında yeni yılla barış ve huzurun hakim olmasını temenni eden Makas, "Bu vesileyle tüm dünyada barışın, huzurun hakim olduğu bir yeni yıl diliyorum. 2025 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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