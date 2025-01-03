Karakeçili'de Regaip Kandili dolayısıyla kutsal emanetler sergilendi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla kutsal emanetler sergilendi.

Merkez Ertuğrul Gazi Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Yatsı namazının ardından cami içerisinde Hz. Muhammed ve sahabe dönemine ait kutsal emanetler sergilendi.

Kaymakam İbrahim Ergin, Regaip Kandili dolayısıyla duaların kabul olmasını dileyerek, "Allah'ımıza binlerce şükürler olsun ki bu kutlu günde bu emanetler buraya geldi. İslami Değerler Külliyesi Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akyön hocamıza çok teşekkür ediyorum." dedi.