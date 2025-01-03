Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Karakeçili'de Regaip Kandili dolayısıyla kutsal emanetler sergilendi

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla kutsal emanetler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:23 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karakeçili'de Regaip Kandili dolayısıyla kutsal emanetler sergilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla kutsal emanetler sergilendi.

        Merkez Ertuğrul Gazi Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.

        Yatsı namazının ardından cami içerisinde Hz. Muhammed ve sahabe dönemine ait kutsal emanetler sergilendi.

        Kaymakam İbrahim Ergin, Regaip Kandili dolayısıyla duaların kabul olmasını dileyerek, "Allah'ımıza binlerce şükürler olsun ki bu kutlu günde bu emanetler buraya geldi. İslami Değerler Külliyesi Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akyön hocamıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Asel bebek daha 9 aylıktı! Öldüren mangal!
        Asel bebek daha 9 aylıktı! Öldüren mangal!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Marmara ve Ege'ye lodos uyarısı! Ege'de sağanak var
        Marmara ve Ege'ye lodos uyarısı! Ege'de sağanak var
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbeden 4 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbeden 4 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de 80 sikke ve 5 obje ele geçirildi
        Kırıkkale'de 80 sikke ve 5 obje ele geçirildi
        Odasında ölü bulundu
        Odasında ölü bulundu
        Kırıkkale'de bir genç evinde ölü bulundu
        Kırıkkale'de bir genç evinde ölü bulundu
        Kırıkkale'de buzlanma nedeniyle kaza: 6 yaralı
        Kırıkkale'de buzlanma nedeniyle kaza: 6 yaralı
        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı