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        Kırıkkale'de evinde 16 tabanca bulunan şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de evinde 16 tabanca ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:13
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        Kırıkkale'de evinde 16 tabanca bulunan şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de evinde 16 tabanca ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Y.A'nın evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramalarda, 16 tabanca, kalem şeklinde silah, 41 şarjör, ⁠1284 fişek ve kesici alet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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