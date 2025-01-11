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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:08 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:08
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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde 2 araçta yaptığı aramada, 2 bin 292 sentetik hap ele geçirdi.

        Operasyonda M.E, T.Ş, Y.G. ve E.M. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E, Y.G. ve E.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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