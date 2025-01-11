GÜNCELLEME - Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde 2 araçta yaptığı aramada, 2 bin 292 sentetik hap ele geçirdi.
Operasyonda M.E, T.Ş, Y.G. ve E.M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E, Y.G. ve E.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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