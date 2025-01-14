Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7-13 Ocak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

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