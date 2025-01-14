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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:34
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7-13 Ocak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

        Operasyonlarda, 2 bin 411 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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