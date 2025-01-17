Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Bahçelievler Mahallesi ile Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Kavşağı'nda 2 otomobilin çarpışması, KGYS kameralarınca kayda alındı.
Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana gelen 2 ayrı kazada ise otomobillerin çarpıştığı anlara ilişkin kayıtlar yer aldı.
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