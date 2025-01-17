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        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:00 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:00
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        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
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        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Bahçelievler Mahallesi ile Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Kavşağı'nda 2 otomobilin çarpışması, KGYS kameralarınca kayda alındı.

        Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana gelen 2 ayrı kazada ise otomobillerin çarpıştığı anlara ilişkin kayıtlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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