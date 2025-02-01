Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de kaçak 1 ton 105 kilogram tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince kaçak 1 ton 105 kilogram tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de kaçak 1 ton 105 kilogram tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi
        ABONE OL

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince kaçak 1 ton 105 kilogram tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması kapsamında Delice ilçesinde bir kargo aracını durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla kamyonda yapılan aramada, 1 ton 105 kilogram kaçak tütün ve 909 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü M.S.K. (55) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        M.S.K'nin kullandığı aynı araçta 9 Ekim 2024'te de 710 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiş, gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!
        Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Keskin Belediyesinde zimmet iddiasıyla başlatılan soruşturmada 1 şüpheli da...
        Keskin Belediyesinde zimmet iddiasıyla başlatılan soruşturmada 1 şüpheli da...
        Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Hamile eşi ve kayınpederini darbedip, kayınvalidesini bıçaklayan damat serb...
        Hamile eşi ve kayınpederini darbedip, kayınvalidesini bıçaklayan damat serb...
        Boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınpederini darbetti, kayınvalidesini...
        Boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınpederini darbetti, kayınvalidesini...