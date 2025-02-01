Kırıkkale'de kaçak 1 ton 105 kilogram tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla kamyonda yapılan aramada, 1 ton 105 kilogram kaçak tütün ve 909 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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