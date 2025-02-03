Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de FETÖ propagandası yapan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de sosyal medyada üzerinden FETÖ propagandası yapan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:47 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de FETÖ propagandası yapan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Kırıkkale'de sosyal medyada üzerinden FETÖ propagandası yapan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptığı belirlenen R.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakala...
        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakala...
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 2 milyon 140 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 2 milyon 140 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı