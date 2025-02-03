Kırıkkale'de FETÖ propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Ekipler, bu kapsamda sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptığı belirlenen R.K'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

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