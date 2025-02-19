Kırıkkale'de 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam aranıyor

Çalışmalarını Şatay'ın cep telefonunun en son sinyali verdiği Etiler Mahallesi mevkisinde yoğunlaştıran ekipler, dere kenarı, bahçeli evler ve binaların bodrum katlarında arama yaptı.

İhbar üzerine polis ekipleri, demans hastası olduğu öğrenilen Şatay için arama çalışması başlattı.

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