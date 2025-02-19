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        Kırıkkale'de 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam aranıyor

        Kırıkkale'de kaybolduğu bildirilen 70 yaşındaki demans hastasından 5 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:51
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        Kırıkkale'de 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam aranıyor
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        Kırıkkale'de kaybolduğu bildirilen 70 yaşındaki demans hastasından 5 gündür haber alınamıyor.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden 14 Şubat'ta ayrıldıktan sonra Aydemir Şatay'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine polis ekipleri, demans hastası olduğu öğrenilen Şatay için arama çalışması başlattı.

        Çalışmalarını Şatay'ın cep telefonunun en son sinyali verdiği Etiler Mahallesi mevkisinde yoğunlaştıran ekipler, dere kenarı, bahçeli evler ve binaların bodrum katlarında arama yaptı.

        Ekiplerin, arama çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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