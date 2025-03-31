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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:38
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        C.C'nin kullandığı 06 FAS 964 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu Işıklar köyü mevkisinde K.B. idaresindeki 06 YIJ 93 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan diğer sürücü ile araçta bulunan M.T, S.T, E.C, Ç.C. ve D.C. sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Çorum istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Öte yandan kazanın ardından toplanan bazı vatandaşlar, bölgede sürekli trafik kazası yaşandığını iddia ederek yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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