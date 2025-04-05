Kırıkkale'de pikabın çarptığı belediye temizlik görevlisi ağır yaralandı
Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi, çöp topladığı sırada pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi, çöp topladığı sırada pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı.
A.K. idaresindeki 09 LD 045 plakalı pikap, Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde, çöp toplarken yolun karşısına geçmeye çalışan temizlik görevlisi T.K'ye çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan T.K, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
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