Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kırıkkale'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 09:02 Güncelleme: 21.04.2025 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale’de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        E.B. idaresindeki 37 FD 760 plakalı hafif ticari araç, Hasan Polatkan Caddesi'nde A.K.Ü'nün kullandığı 71 ADY 643 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        "ABD Savunma Bakanı saldırı planını ailesine gönderdi" iddiası
        "ABD Savunma Bakanı saldırı planını ailesine gönderdi" iddiası
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        ABD'li Profesör Rümeysa Öztürk için açlık grevinde
        ABD'li Profesör Rümeysa Öztürk için açlık grevinde
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        Aktif işgücü programlarına kolaylık
        Aktif işgücü programlarına kolaylık
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        "Yaptığımız hataların bedelini ödedik"
        "Yaptığımız hataların bedelini ödedik"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kayb...
        Kırıkkale'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kayb...
        Arıkan: Gazze için kurduğunuz her hayali kabusa çeviririz
        Arıkan: Gazze için kurduğunuz her hayali kabusa çeviririz
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kırıkkale'de partisinin kongresinde ko...
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kırıkkale'de partisinin kongresinde ko...
        Kırıkkale'de Yeşilay tarafından mahkumlara yönelik eğitim düzenlendi
        Kırıkkale'de Yeşilay tarafından mahkumlara yönelik eğitim düzenlendi
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de öğrenciler yararına kermes düzenlendi
        Kırıkkale'de öğrenciler yararına kermes düzenlendi