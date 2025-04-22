Bahşılı'da Kur'an kursu öğrencilerinden Gazze için yardım kampanyası
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Yaşar Ertunç 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için 66 bin 200 lira yardım toplandı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Yaşar Ertunç 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için 66 bin 200 lira yardım toplandı.
Kur'an kursu öğreticisi, öğrencileri ve velilerin "Zalime Karşı Mazlumun Yanında Maddi ve Manevi Saf Tut" sloganıyla başlattığı kampanyaya, ilçedeki hayırseverler de destek verdi.
Kampanya kapsamında toplanan 66 bin 200 lira Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) teslim edildi.
İlçe Müftüsü Hasan Karataş, kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.