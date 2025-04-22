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        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, koltuğunu öğrencilere devretti

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisine bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:22 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:22
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        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, koltuğunu öğrencilere devretti
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        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisine bıraktı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Önal, Tınaz İlkokulu öğretmen ve öğrencileriyle makamında bir araya geldi.

        Önal, etkinlik kapsamında makamını 4. sınıf öğrencisi Ayla Bedir'e devretti.

        Başkan Bedir, belediye başkan yardımcılarından çalışmalar hakkında bilgi alarak, okul çevrelerinin temizliğiyle ilgili bazı talimatlar verdi.

        Önal ise "Bu koltuklar her zaman çocuklarımızın. Onlar bizim geleceğimiz. 23 Nisan sadece bir bayram değil, çocuklarımızın söz sahibi olduğunu simgeleyen büyük bir değer. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Öğrenciyle yakından ilgilenen Önal, çeşitli hediyeler verdi.

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