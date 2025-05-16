Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 30 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Kırıkkale'de 30 engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de 30 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de 30 engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Engelliler Haftası kapsamında Mühimmat ve Garnizon Komutanlığı Şehit Üsteğmen Korhan Zağralı Kışlası'nda düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Makas, yüce Türk milletinin en önemli özelliğinin ordu ve millet vasfı olduğunu belirtti.

        Makas, 7'den 77'ye, kadınından erkeğine, 86 milyonun her birinin asker olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İçinde hilal ile yıldızı barındıran al bayrağı gök kubbeden indirmemek için 86 milyon insanımızın her biri şehadete her zaman hazırdır. Gönlünde engel olmayan kardeşlerimiz de aynı duygularla bugün yemin ettiler. Engelli bireylerimizin kıymetli aileleri, elleri öpülesi insanlardır. Bir milletin değeri, engellisine sahip çıkmasıyla ölçülür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, sosyal hizmet, yardım ve destekleriyle her zaman yanınızdadır. Bu kardeşlerimiz, hem aileleri hem de bizler için birer cennet vesilesidir."

        Konuşmaların ardından 30 engelli bireye terhis belgeleri ve madalyaları takdim edildi.

        Tören geçidinin ardından sona eren törene, Vali Makas'ın eşi Elif Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan ve engellilerin aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışında rekor
        Konut satışında rekor
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        “Sürece sonuna kadar sahip çıkacağız”
        “Sürece sonuna kadar sahip çıkacağız”
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'deki cinayet ve yaralama olayına ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 3...
        Kırıkkale'deki cinayet ve yaralama olayına ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 3...
        Yahşihan'da toplum sağlığını teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapı...
        Yahşihan'da toplum sağlığını teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapı...
        ASKON Kırıkkale Şube Başkanı Geyik'e başarı ödülü
        ASKON Kırıkkale Şube Başkanı Geyik'e başarı ödülü
        Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist, Kırıkkale'de yakalan...
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist, Kırıkkale'de yakalan...