Bahşılı'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Şu ana kadar açtıkları 28 kursta, toplam 620 kişiye meslek edindirme, istihdama katılma ve ev ekonomisini desteklemeye yönelik kurslar verdiklerini anlatan Çalı, eğitim hizmeti vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Açılışta konuşan Bahşılı Halk Eğitim Müdürü Hacı Çalı, sergide emeği geçen usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

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