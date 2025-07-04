Kırıkkale'de hakkında 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de 3 ayrı "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Kırıkkale'de 3 ayrı "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 farklı "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.S. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.