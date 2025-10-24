Habertürk
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

        24.10.2025 - 17:00
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

        Örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu İ.S.A.Q. ve A.F.H.A. kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi.

