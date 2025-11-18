Bahşılı'da Uluslararası İslam Sanatları Günü etkinliği

Konuşmanın ardından Kaymakam Bozkır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger, okulun atölyesinde öğrencilerle tezhip çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.