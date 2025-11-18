Bahşılı'da Uluslararası İslam Sanatları Günü etkinliği
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Uluslararası İslam Sanatları Günü etkinliği düzenlendi.
Bahşılı Kaymakamlığının himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Hacı Hidayet Doğruer Mesleki Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Fidan Bozkır, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Bozkır, bilgi ve emeğini öğrencilerle paylaşan tezhip sanatçısı Özlem Üçer'de teşekkürlerini sundu.
Konuşmanın ardından Kaymakam Bozkır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger, okulun atölyesinde öğrencilerle tezhip çalışması yaptı.
