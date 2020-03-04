Kırıkkale’de iş kazası: 1 ölü Demir çekme makinesine kolunu kaptıran işçi yaşamını yitirdi

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Kırıkkale’de demir çelik fabrikasında çalışan işçi, merdane makinesinin şaft kısmına kolunu kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.



Olay, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğanay Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Osman Çağlar (41), ‘merdane’ diye tabir edilen demir çekme işlemine yarayan makinenin şaft kısmına kolunu kaptırdı. Kendini makineden kurtaramayan işçinin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Şahsın cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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