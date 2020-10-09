Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kırıkkale'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Y.D. ve P.M. isimli şahısların Yuva Mezarlığı çevresinde meydana gelen otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslardan Y.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken P.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.