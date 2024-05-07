Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale Valisi Makas, gazetecilerle bir araya geldi

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:47 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale Valisi Makas, gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

        Vali Makas, Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından milletin teveccühüyle yeni seçilen ve devam eden belediye başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlara hayırlı olsun dileğinde bulundu.

        Bütün yürüyüşlerinin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla olduğunu ifade eden Makas, şöyle konuştu:

        "Dolayısıyla bu makamlar aslında milletimizden sırı duayı arayacağımız makamlar. Hiçbir ayrım gözetmeksizin doğru ve iyi olanın yanında olacağız. Kırıkkale'mizin, köylerimizin, ilçelerimizin bir adım yukarıya taşınması noktasında biz de bütün arkadaşlarımıza eşit mesafede yardımcı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda İl Özel İdaresi kampüsüyle ilgili bir çalışmamız var. Burası 94 dönümdü. Fakat burasının aşağı yukarı 20 dönümü bizimdi. Hakikaten bizi neşelendiren, umutlandıran olay, 94 dönümün tapusunun tamamıyla bize geçmiş olması."

        İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Delice Kaymakamı Mustafa Babacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de genç doktorun ölümüne ilişkin idari soruşturma başlatıldı
        Kırıkkale'de genç doktorun ölümüne ilişkin idari soruşturma başlatıldı
        Kırıkkale'de Hıdırellez kutlandı
        Kırıkkale'de Hıdırellez kutlandı
        Kırıkkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kırıkkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Yeşilay Bisiklet Turu düze...
        Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Yeşilay Bisiklet Turu düze...
        Kırıkkale, Niğde, Kırşehir ve Kayseri'de Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Kırıkkale, Niğde, Kırşehir ve Kayseri'de Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Kırıkkale'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 4 kişi yaralandı