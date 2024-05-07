Karakeçili Kaymakamı Ergin görevine başladı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine atanan Kaymakam İbrahim Ergin görevine başladı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine atanan Kaymakam İbrahim Ergin görevine başladı.
Kaymakam Ergin, AA muhabirine, Anadolu'nun bu şirin ilçesine atanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Karakeçili'nin tarihi ve kültürel bir misyona sahip olduğunu dile getiren Ergin, kamu ve özel sektörde yönetici olarak görev yaptığını, deprem bölgesi Hatay Samandağ'da koordinatör Kaymakam olarak görev yaptığı sırada Karakeçili'ye atandığını belirtti.
Ergin, devletin kendilerine verdiği yetki ve görev içerisinde sorunları çözüm odaklı bir idareci olarak vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağını kaydetti.
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