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        Karakeçili Kaymakamı Ergin görevine başladı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine atanan Kaymakam İbrahim Ergin görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:18
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        Karakeçili Kaymakamı Ergin görevine başladı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine atanan Kaymakam İbrahim Ergin görevine başladı.

        Kaymakam Ergin, AA muhabirine, Anadolu'nun bu şirin ilçesine atanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Karakeçili'nin tarihi ve kültürel bir misyona sahip olduğunu dile getiren Ergin, kamu ve özel sektörde yönetici olarak görev yaptığını, deprem bölgesi Hatay Samandağ'da koordinatör Kaymakam olarak görev yaptığı sırada Karakeçili'ye atandığını belirtti.

        Ergin, devletin kendilerine verdiği yetki ve görev içerisinde sorunları çözüm odaklı bir idareci olarak vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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