Sahte alkolden 4 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale’de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 4 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybederken 1 kişinin de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kırıkkale’de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 5 kişi ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tutulan Ü.G., İ.Y., C.D. ve Y.M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ö.Ö.’nün ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.