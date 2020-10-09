Sahte alkolden 4 kişi hayatını kaybetti

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Kırıkkale’de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 4 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybederken 1 kişinin de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırıkkale’de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 5 kişi ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tutulan Ü.G., İ.Y., C.D. ve Y.M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ö.Ö.’nün ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.