Kirpi- kedi kardeşliği

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Hacılar beldesinde Berat Koyuncu'nun bahçesine giren kirpi, kedilerle birlikte aynı kaptan mama yerken cep telefonuyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Hacılar beldesinde Berat Koyuncu, evinin bahçesinde kedileri beslerken bahçeye giren kirpiyi gördü. Koyuncu, yanına yaklaşan kirpiye önce su verdi, ardından da kedilerinin mamasından verdi. Kediler de kirpinin yanına giderek aynı kaptan mama yemeye devam etti. Bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-06-22 14:57:21



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