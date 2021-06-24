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Kırıkkale nerede, hangi bölgede? Kırıkkale'de gezilecek yerler

Kırıkkale, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile Anadolu kasabalarından biridir. Şehrin en önemli özelliklerinden biri de Kızılırmak'tır. Peki, Kırıkkale nerede, hangi bölgede? İşte Kırıkkale ili ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Kırıkkale nerede, hangi bölgede? Kırıkkale'de gezilecek yerler

KIRIKKALE NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Kırıkkale, İç Anadolu Bölgesinde yer alan ilidir.

İlin kuzeyinde Çamlıca, Karakaya ve Kırıkkale tepeleri bulunur. Topraklarının denizden ortalama yüksekliği 700 m. olup kuzeybatıdan güneydoğuya doğru Koçu Dağı uzanmaktadır. Bu dağ, 4×7 km boyutlarındadır. Yığlıtepe, deniz seviyesinin 1278 m. üstündedir. Güney-güneydoğuda Denek Dağ Sırası bulunmaktadır. Bu dağ sırası Çoruhözü Vâdisi'nin güneyinde uzanmaktadır.

İl yüzölçümünün küçük bir bölümünü ovalar oluşturur. Kuzeydeki Çamlıca ve Karakaya tepeleriyle güneydeki Denek Dağı’nın arasında Kırıkkale Ovası uzanmaktadır. Kırıkkale ilinde yerleşimin önemli bölümü buradadır. Ovanın en geniş yeri, Çoruhözü Deresi’nin Kızılırmak’a aktığı noktadır.

İl sınırları içerisindeki yaylalar, deniz seviyesinin 1200–1600 m üzerindedir.

KIRIKKALE'NİN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Kırıkkale, 9 ilçe (merkez dahil),11 belde ve 185 köy ile tipik bir Orta Anadolu ilidir. İlde 20 belediye teşkilatı mevcuttur. Bunlardan 1’i İl belediyesi, 8’i ilçe belediyesi, 11’ü ise belde belediyesidir. Ayrıca 13 mahalli idare birliği bulunmaktadır.

2020 yılı sonunda Kırıkkale ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
İlçeNüfus

2019

Nüfus

2020

Nüfus

Artışı %

Belediye

Sayısı

Mahalle

Sayısı

Köy

Sayısı

Köy

Nüfusu

Şehir

nüfusu

Şehirde

oturan %

Alanı

km2[21]

 km2'ye

düşen kişi

Bahşılı7.3997.279-1,621557.2796.00482,4826627
Balışeyh6.4786.181-4,5814283.9742.20735,7162310
Çelebi2.6332.471-6,1514131.66680532,5822311
Delice9.0758.532-5,98213404.2134.31950,629709
Karakeçili3.3693.277-2,731822872.99091,2413724
Keskin17.62016.239-7,8416556.8169.42358,031.12914
Merkez198.477199.0320,2823194.071194.96197,95432461
Sulakyurt6.9536.513-6,3317264.3982.11532,477089
Yahşihan31.01329.179-5,9111072.70626.47390,7330496
Kırıkkale283017278.703-1,52118818535.410249.29789,454.79158

KIRIKKALE'DE GEZİLECEK YERLER

Silah Müzesi
Hasandede Cami ve Türbesi
Haydar Paşa Camii
Şeyh Şamil Camii ve Türbesi
Çeşnigir Köprüsü
Karaahmetli Tabiat Parkı
Celal Bayar Parkı
Ceritkale Kaya Mezarları
Ballı Camii ve Türbesi

KIRIKKALE YÖRESEL YEMEKLERİ

Yoğurtlu Tarhana Çorbası
Tuvalak
Katma Aşı
Sızgıt
Omaç
Madımak
Keskin Tava
Sarığı Burma

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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