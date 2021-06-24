KIRIKKALE NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Kırıkkale, İç Anadolu Bölgesinde yer alan ilidir.
İlin kuzeyinde Çamlıca, Karakaya ve Kırıkkale tepeleri bulunur. Topraklarının denizden ortalama yüksekliği 700 m. olup kuzeybatıdan güneydoğuya doğru Koçu Dağı uzanmaktadır. Bu dağ, 4×7 km boyutlarındadır. Yığlıtepe, deniz seviyesinin 1278 m. üstündedir. Güney-güneydoğuda Denek Dağ Sırası bulunmaktadır. Bu dağ sırası Çoruhözü Vâdisi'nin güneyinde uzanmaktadır.
İl yüzölçümünün küçük bir bölümünü ovalar oluşturur. Kuzeydeki Çamlıca ve Karakaya tepeleriyle güneydeki Denek Dağı’nın arasında Kırıkkale Ovası uzanmaktadır. Kırıkkale ilinde yerleşimin önemli bölümü buradadır. Ovanın en geniş yeri, Çoruhözü Deresi’nin Kızılırmak’a aktığı noktadır.
İl sınırları içerisindeki yaylalar, deniz seviyesinin 1200–1600 m üzerindedir.
KIRIKKALE'NİN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
Kırıkkale, 9 ilçe (merkez dahil),11 belde ve 185 köy ile tipik bir Orta Anadolu ilidir. İlde 20 belediye teşkilatı mevcuttur. Bunlardan 1’i İl belediyesi, 8’i ilçe belediyesi, 11’ü ise belde belediyesidir. Ayrıca 13 mahalli idare birliği bulunmaktadır.
|2020 yılı sonunda Kırıkkale ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
|İlçe
|Nüfus
2019
|Nüfus
2020
|Nüfus
Artışı %
|Belediye
Sayısı
|Mahalle
Sayısı
|Köy
Sayısı
|Köy
Nüfusu
|Şehir
nüfusu
|Şehirde
oturan %
|Alanı
km2[21]
| km2'ye
düşen kişi
|Bahşılı
|7.399
|7.279
|-1,62
|1
|5
|5
|7.279
|6.004
|82,48
|266
|27
|Balışeyh
|6.478
|6.181
|-4,58
|1
|4
|28
|3.974
|2.207
|35,71
|623
|10
|Çelebi
|2.633
|2.471
|-6,15
|1
|4
|13
|1.666
|805
|32,58
|223
|11
|Delice
|9.075
|8.532
|-5,98
|2
|13
|40
|4.213
|4.319
|50,62
|970
|9
|Karakeçili
|3.369
|3.277
|-2,73
|1
|8
|2
|287
|2.990
|91,24
|137
|24
|Keskin
|17.620
|16.239
|-7,84
|1
|6
|55
|6.816
|9.423
|58,03
|1.129
|14
|Merkez
|198.477
|199.032
|0,28
|2
|31
|9
|4.071
|194.961
|97,95
|432
|461
|Sulakyurt
|6.953
|6.513
|-6,33
|1
|7
|26
|4.398
|2.115
|32,47
|708
|9
|Yahşihan
|31.013
|29.179
|-5,91
|1
|10
|7
|2.706
|26.473
|90,73
|304
|96
|Kırıkkale
|283017
|278.703
|-1,52
|11
|88
|185
|35.410
|249.297
|89,45
|4.791
|58
KIRIKKALE'DE GEZİLECEK YERLER
Silah Müzesi
Hasandede Cami ve Türbesi
Haydar Paşa Camii
Şeyh Şamil Camii ve Türbesi
Çeşnigir Köprüsü
Karaahmetli Tabiat Parkı
Celal Bayar Parkı
Ceritkale Kaya Mezarları
Ballı Camii ve Türbesi
KIRIKKALE YÖRESEL YEMEKLERİ
Yoğurtlu Tarhana Çorbası
Tuvalak
Katma Aşı
Sızgıt
Omaç
Madımak
Keskin Tava
Sarığı Burma
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