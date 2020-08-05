İHA

Olay, Kırıkkale’nin Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi 652. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangınla beraber trafoda küçük çapta patlamalar da yaşanırken çevredekiler paniğe kapıldı.

Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonrası kontrol altına alınarak daha da büyümeden söndürüldü.

Yapılan söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.