Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kırılan tırnaklara son: Evde yygulanabilecek doğal güçlendirme yöntemleri

        Kırılan tırnaklara son: Evde yygulanabilecek doğal güçlendirme yöntemleri

        Sürekli kırılan, uzamayan ve çabuk yıpranan tırnaklar birçok kişinin ortak problemi. Ancak doğru beslenme ve evde uygulanabilecek doğal bakım yöntemleriyle tırnakları hem hızla uzatmak hem de güçlendirmek mümkün. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 11:30 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğal yöntemlerle güçlü ve uzun tırnaklar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Evde kolayca uygulanabilen doğal kürler ve bakım önerileri, tırnak bakımında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Tırnaklarını uzatmak ve güçlendirmek isteyenler için pratik ve etkili yöntemler haberimizde.

        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnak mantarı hakkında bilinmesi gerekenler
        Tırnak mantarı hakkında bilinmesi gerekenler

        SAĞLIKLI, HIZLI UZAYAN VE GÜÇLÜ TIRNAKLAR İÇİN ETKİLİ YÖNTEMLER

        Tırnakların hızlı uzaması ve sertleşmesi; doğru bakım alışkanlıkları ve dengeli beslenme ile doğrudan ilişkilidir. Düzenli uygulanan doğal yöntemler sayesinde tırnaklar daha dayanıklı ve sağlıklı bir görünüme kavuşabilir.

        REKLAM

        UYARI: Yeni bir ürünü denemeden önce alerji riskine karşı cildinizin küçük bir bölümünde test yapmanız önerilir.

        1. DENGELİ VE BESLEYİCİ BESLENME

        Neden Önemli?

        Tırnaklar da vücudun diğer bölümleri gibi vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Yetersiz beslenme, tırnaklarda kırılma ve yavaş uzamaya neden olabilir.

        Öneriler:

        - Protein, biotin (B7), çinko, demir ve kalsiyum açısından zengin besinler tüketin.

        - Yumurta, kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler, balık ve süt ürünleri tırnak sağlığı için oldukça faydalıdır.

        - Omega-3 yağ asitleri içeren gıdalar tırnakların esnekliğini artırır.

        2. BIOTIN (B7 VİTAMİNİ) TAKVİYESİ

        Faydası: Biotin, tırnakların daha hızlı uzamasına ve kırılmalara karşı güçlenmesine yardımcı olur.

        Kullanım Önerisi: Biotin takviyeleri düzenli olarak alınabilir; ancak kullanıma başlamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışılmalıdır.

        REKLAM

        3. DÜZENLİ NEMLENDİRME

        Neden Gerekli?

        Kuruyan tırnaklar daha kolay kırılır ve çatlar.

        Uygulama:

        - Tırnaklara ve tırnak etlerine günlük olarak nemlendirici krem veya doğal yağlar sürün.

        - Hindistancevizi yağı, badem yağı ve zeytinyağı en çok tercih edilen doğal seçeneklerdir.

        4. KORUYUCU VE SERTLEŞTİRİCİ ÜRÜNLER

        Faydası: Tırnak sertleştirici ojeler, dış etkenlere karşı koruma sağlar ve tırnağın dayanıklılığını artırır.

        Öneri: Haftada 1 kez tırnak sertleştirici cila uygulamak yeterlidir.

        5. DOĞRU VE DÜZENLİ TIRNAK BAKIMI

        Faydası: Düzenli bakım, tırnakların sağlıklı uzamasını destekler.

        İpuçları:

        - Tırnakları düz şekilde kesin.

        REKLAM

        - Kenarları nazikçe törpüleyin ve sert hareketlerden kaçının.

        6. KİMYASAL ÜRÜNLERDEN KORUNMA

        Neden Önemli?

        Temizlik ürünleri tırnakları kurutur ve zayıflatır.

        Öneri: Ev işleri sırasında mutlaka eldiven kullanarak tırnaklarınızı koruyun.

        7. TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINI BIRAKMA

        Zararları: Tırnak yeme, hem tırnak yapısına zarar verir hem de uzama sürecini yavaşlatır.

        Çözüm Önerileri:

        - Acı oje kullanabilirsiniz.

        - Ellerinizle meşgul olacağınız alternatif aktiviteler bulun.

        DOĞAL TIRNAK GÜÇLENDİRİCİ YAĞ KARIŞIMI TARİFİ

        Malzemeler:

        REKLAM

        1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

        1 yemek kaşığı badem yağı

        1 yemek kaşığı jojoba yağı

        5 damla E vitamini yağı

        Hazırlanışı ve Kullanımı:

        - Tüm yağları küçük bir kapta karıştırın.

        - Karışımı tırnaklara ve tırnak etlerine masaj yaparak uygulayın.

        - Gece boyunca bekletin, sabah ılık suyla durulayın.

        EVDE UYGULANABİLECEK HIZLI TIRNAK UZATMA YÖNTEMLERİ

        LİMON SUYU VE ZEYTİNYAĞI BANYOSU

        C vitamini içeren limon suyu tırnakları güçlendirir, zeytinyağı ise yoğun nem sağlar. Eşit miktarda karıştırıp tırnakları 10–15 dakika bekletin. Haftada 2–3 kez uygulanabilir.

        SARIMSAK UYGULAMASI

        Sarımsak, kükürt içeriği sayesinde tırnakları güçlendirir. Ezilmiş sarımsağı tırnaklara sürüp 10–15 dakika sonra yıkayın. Haftada birkaç kez yeterlidir.

        REKLAM

        BADEM YAĞI VE E VİTAMİNİ KÜRÜ

        E vitamini kapsülünü badem yağı ile karıştırıp tırnaklara masaj yaparak uygulayın. Gece boyunca bekletilmesi önerilir.

        ELMA SİRKESİ VE SU BANYOSU

        Mineral açısından zengin olan elma sirkesi, aynı zamanda antifungal etki sağlar. Eşit oranlarda suyla karıştırıp tırnakları 10–15 dakika bekletin.

        Düzenli ve sabırlı uygulamalarla tırnaklarınızın daha hızlı uzadığını, sertleştiğini ve sağlıklı göründüğünü fark edebilirsiniz.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başından vurulmuş halde eşi tarafından hastaneye götürülen kadın hayatını kaybetti

        Antalya'da 3 aylık evli genç kadın, evde başından silahla vurulmuş halde eşi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen b...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!